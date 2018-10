Today

Gaffer filmen einen sterbenden Mann und die Polizei lässt ihren Frust in einem emotionalen Post ab

Ein Mann wird während der Fahrt bewusstlos. Mit im Auto: seine Familie. Sie schaffen es, den Wagen zum Stehen zu bringen und rufen die Rettungskräfte. Es folgt ein Kampf um das Leben des Mannes, den er am Ende verliert. Ein schrecklicher Moment. Doch auf der gegenüberliegenden Autobahnseite bremsen immer wieder Fahrzeuge, fahren langsam vorbei – und filmen die Reanimation.

Diese Szenen haben sich an der Autobahn 44 bei Unna ereignet (SPIEGEL ONLINE). Sie machen fassungslos. Wie kann man so geschmacklos sein, fragen sich viele Menschen – und auch die Polizei selbst. Die setzte nach dem Ereignis einen langen Facebook-Post ab, in dem sie ihre Fassungslosigkeit schildert.

Hier sind die wichtigsten Sätze aus dem Post der Polizei.

"Wir finden es nicht nur schlimm, dass man sich so an dem Leid anderer ergötzen möchte..."

"... Wir finden es noch bedenklicher, dass jenes egozentrische Verhalten auch noch dazu führt, dass man sich und andere Verkehrsteilnehmer dadurch in Lebensgefahr bringt", schreibt die Polizei. Was genau sie mit letzterem meint, erklärt sie direkt danach:

"Wer sein Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen einer Autobahn so weit herunterbremst, dass man möglichst gut das Leid von anderen filmen kann, handelt bewusst genauso."



Die Beamtinnen und Beamten verurteilen, dass die passierenden Autos vorbeischlichen, um den Rettungseinsatz zu filmen. Und sie wollen die Täter nicht davon kommen lassen:

"Daher haben die Kollegen vor Ort auch konsequent Bilder von diesen Fahrzeugführern gemacht, die in Kürze Post zu erwarten haben."

Gegen die Personen werde ein Straf- beziehungsweise Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Die Polizei veröffentlichte unkenntlich gemachte Bilder der Gaffer in einer Pressemitteilung.

Hier kannst du den kompletten Facebook-Post lesen: