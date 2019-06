Fühlen

Das Problem am Völkerball ist nicht das Spiel – sondern das, was davor passiert

Warum das Spiel als "legales Mobbing" kritisiert wird.

Die Idee ist so einfach wie hart. Zwei Mannschaften stehen sich gegenüber und versuchen, die jeweils anderen Spieler mit einem Ball abzuwerfen. Wer abgeworfen wurde, kann zurück ins Spiel, wenn er vom Team einen Ball bekommt, um wieder andere abzuwerfen.

Es gewinnt, wer alle Gegner "abschießt".

Nun steht das Spiel in der Kritik. Kanadische Forscher bezeichnen Völkerball in einer Studie als "entmenschlichend". Die Wissenschaftler haben Schüler im Alter von zwölf bis 15 Jahren zum Sportunterricht an ihrer Schule befragt. Völkerball sei dabei besonders häufig negativ erwähnt worden. (Washington Post)

Die Studienleiterin Joy Butler schlussfolgert: