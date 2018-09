Wie ist die Lage in Deutschland?

Bis 2017 waren in Deutschland Homosexuelle komplett von der Blutspende ausgeschlossen, dann wurde auch hierzulande das Verbot gelockert – zumindest ein bisschen. Seitdem gibt es jedoch wie auch in Dänemark eine Sperrzeit, diese beträgt allerdings ein ganzes Jahr. Dieselbe Regel gilt auch für Prostituierte, bisexuelle Männer, Transmänner, sowie Heterosexuelle mit sexuellem Risikoverhalten – also häufig wechselnden Sexualpartnern. (bento)

Die Deutsche Aidshilfe kritisierte die lange Sperrzeit damals: "Eine HIV-Infektion kann man heute sechs Wochen nach dem letzten Risiko sicher ausschließen", sagte Vorstandsmitglied Björn Beck. Der Lesben- und Schwulenverbands in Deutschland sagte, es sei davon auszugehen, dass "ein gesunder homosexueller Mann niemals ein Jahr lang zölibatär leben kann und wird, um dann endlich Blut spenden zu dürfen". (SPIEGEL ONLINE)