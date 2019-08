2 Sei laut

In Polen basiert die Kampagne einer ganzen Partei auf Hass gegen den Regenbogen, manche Bürger wollen gar "LGBT-freie Zonen" errichten (mdr). Aus Russland gibt es immer wieder Berichte über Gewalttaten und sogar Morde aus Hass gegen Queers (Zeit). Es ist also überlebenswichtig, wenn Menschen mit Einfluss ein Zeichen dagegen setzen. Etwa, wenn die martialische Band "Rammstein" in Warschau die Regenbogenfahne schwenkt oder sich in Moskau auf der Bühne die Gitarristen küssen.