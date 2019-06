Auf der ganzen Welt feiern queere Menschen an diesem Donnerstag das Jubiläum der ersten queeren Revolution: den Stonewall-Aufstand in New York. Die Backsteinfassade des "Stonewall Inn" sieht noch so aus wie damals, in den 60er Jahren, als der Laden eine der ersten Kneipen für LGBTIQ (steht für lesbisch, schwul, bisexuell, trans, inter und queer) in New York war.