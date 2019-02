Es gibt auch Berichte von transexuellen Soldatinnen und Soldaten, die sagen, dass ihre Anträge auf geschlechtsangleichende Operationen viel zu langsam bearbeitet werden und sie das sehr belastet. Wie siehst du das?

Das größte Problem ist in meinen Augen, dass man bei der Bundeswehr vor allem am Anfang so oft den Standort wechselt. Ich bin jetzt seit über zwei Jahren geoutet, aber meine Personenstandsänderung ist immer noch nicht durch. Ich muss jedes Mal von vorn erklären, wer ich bin und weshalb in den Akten noch mein weiblicher Vorname steht.

Bei den Ärzten weiß ich oft besser, was zu tun ist. Ich muss dann erklären, wie man eine Hormonspritze setzt: Ganz langsam und möglichst vorsichtig, weil es sich um eine ölhaltige Flüssigkeit handelt, die langsam abgebaut werden soll. Da fehlt einfach ganz viel Erfahrung in der Bundeswehr. Inzwischen ist es besser geworden, es gibt jetzt entsprechende Verordnungen und Vorschriften. Aber als ich mich geoutet habe, wusste die Heilfürsorge, also quasi unsere Krankenkasse, noch überhaupt nicht, wie man die entsprechenden Operationen beantragt und was zu tun ist.