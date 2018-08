Da bringt es auch nichts, dass deutlich mehr Menschen im Winter zur Spende gegangen sind, denn das Blut kann maximal 42 Tage aufbewahrt werden, danach ist es unbrauchbar. Und leider kann man Blut – zumindest bisher – nicht künstlich herstellen.



Die einzige Lösung für die aktuelle Lage ist also: Es müssen mehr Menschen zur Blutspende gehen.

Da erscheint es umso absurder, dass manche, die es gern tun würden, faktisch nicht spenden dürfen – zum Beispiel homo- und bisexuelle Männer sowie Transmänner. Das regelt eine entsprechende Richtlinie der Bundesärztekammer, an die sich alle Blutspendedienste in Deutschland halten. Zwar wurde sie im vergangenen Jahr leicht modifiziert, doch die genannten Gruppen werden dadruch in der Praxis noch immer ausgeschlossen (bento).

Das will ein junger Pfleger aus Franken ändern.