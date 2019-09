Efe sagt, er habe sich trotzdem heimlich mit Männern getroffen. Einfach niemandem von seinem zweiten Leben erzählt. Sich schuldig für seine Sexualität gefühlt. Bis zum 31. Januar 2016.

An diesem Tag habe er sich heimlich mit seinem Freund in dessen Wohnung getroffen, erzählt der 27-Jährige am Telefon. Die beiden seien nackt gewesen, als sich die Tür geöffnet habe. Ein Bekannter von Efes Freund sei vorbeigekommen – und habe die Nachbarschaft alarmiert, als er die beiden zusammen sah. Am Ende des Tages sei Efes Freund tot gewesen.



Efe lebt inzwischen in Leipzig, doch sein Antrag auf Asyl wurde abgelehnt. Ihm droht die Abschiebung nach Nigeria.

Nach dem Tod seines Freundes habe er nur einen Ausweg gesehen: Flucht. "Die Polizei nahm meine Mutter fest und ließ mir ausrichten, dass ich mich stellen sollte, damit sie freigelassen wird", erzählt Efe. Auch sein Vater habe am Telefon versucht, ihn dazu zu überreden. Bis zu diesem Zeitpunkt habe niemand aus Efes Familie gewusst, dass er schwul sei.