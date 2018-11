Today

Ein Typ muss Strafe zahlen, weil er eine Minute zu früh mit seinem Fahrrad am Bahngleis stand

Das ist Deutschland.

In Deutschland stellt man sich bitteschön ans Ende der Schlange, betritt als Fußgänger gefälligst keinen Fahrradweg und bleibt an der roten Ampel stehen, selbst nachts und ohne Verkehr. Wer sich an solche Regeln nicht hält, der muss mit Sanktionen rechnen. So ging es nun auch einem Hamburger.

Der Mann musste eine Strafe zahlen, weil er mit seinem Fahrrad am Bahngleis wartete – eine Minute zu früh.

Hä, was ist passiert?

"Spielregeln haben einen Sinn, Leute. Sie helfen uns, den Spaß unter Kontrolle zu halten." Das wusste schon Monica aus Friends. Und jeder weiß, dass Monica der beliebteste Charakter aus Friends ist...nicht.

Auch der Hamburger Verkehrsverbund (HVV), der die U- und S-Bahnen in Hamburg betreibt, hat Regeln. Aber wie genau er diese Regeln nimmt, überrascht dann doch etwas.

Michael Brems wollte sein Fahrrad mit in die S-Bahn nehmen. Das ist in Hamburg zu bestimmten Uhrzeiten verboten: Von 6 bis 9 Uhr morgens und von 16 bis 18 Uhr abends (HVV). Also zu den Zeiten, wo besonders viele Menschen die Bahn nutzen, um zur Arbeit und wieder nach Hause zu kommen. Das hat ja auch seinen Sinn: Ein Fahrrad nimmt viel Platz weg. Und jeder, der zu Stoßzeiten schon mal nicht mehr in die Bahn gepasst hat und deshalb zu spät kam, weiß, wie wichtig jeder Zentimeter sein kann.

Von dem Verbot weiß auch Brems, darum wollte er sein Fahrrad auch erst in die Bahn mitnehmen, die um 9.01 Uhr abfuhr. Allerdings musste er dafür den Bahnsteig betreten, der auch schon zum fahrkartenpflichtigen Bereich gehört. Das tat er um 8.59 Uhr – also noch in der Fahrrad-Sperrzeit.

Prompt kamen zwei Kontrolleure zu ihm, wie er dem Hamburger Abendblatt berichtet, und forderten ein Bußgeld von 20 Euro von ihm. Die Begründung: Das Ziffernblatt der Bahnsteig-Uhr zeige noch nicht Punkt neun.