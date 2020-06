Philipp ist daher der Meinung, die EU sollte ihre 550 Milliarden lieber in das bestehende TEN-T-Netz stecken anstatt Transrapid-Träume zu schmieden: "Es ist immernoch wahnsinnig kompliziert, per Zug quer durch Europa zu reisen." Bereits seit Jahren wird ein Zugsicherungssystem ausgebaut, also eine Automatik, die klärt, wann ein Zug ein Gleis befahren kann, um nicht mit anderen zu kollidieren. "Lange hatte da jedes Land sein eigenes System", sagt Philipp, "damit war für Züge praktisch an der Grenze Schluss." Das voranzutreiben hält der Verkehrsexperte für grundlegend, um europäisches Zugreisen wieder zukunftsfähig zu machen.

Alte Gleise restaurieren statt neue aufbauen

So sieht es auch der Grünen-Abgeordnete Rasmus: Die EU investiere insgesamt viel zu wenig in Bahnprojekte, auch ohne Transrapid-Träume. "Im aktuellen Entwurf für das EU Budget will die EU gerade einmal 12,9 Milliarden Euro investieren. Das ist viel zu wenig um unsere Schienen zu modernisieren." Rasmus fordert daher, bestehende Gleise zu restaurieren statt neue aufzubauen und außerdem das Nachtzugnetz auszubauen. Er hofft, dass dann mehr Menschen lieber über Nacht nach Lissabon fahren als am Tag zu fliegen.