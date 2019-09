Aber du vermutest die fehlenden Frauen auch als Grund für Fremdenfeindlichkeit?



Im Ilmkreis kamen vor zwei Jahren 100 Frauen auf 129 Männer zwischen 18 und 40. Also in dem Alter, in dem typischerweise Familiengründungen stattfinden. Da bleiben Männer ein bisschen übrig. Was passiert mit denen?



Warum ziehen die jungen Frauen weg?

Wegen der Wirtschaft. Die Männer müssen nicht wegziehen: Autoteilezulieferer und andere Jobs in der Industrie gibt es noch. Frauen gehen bevorzugt in andere Berufe und Ostdeutschland ist noch keine so starke Dienstleistungsgesellschaft wie der Westen. Frauen kehren auch seltener aus westdeutschen Bundesländern zurück, da sie deutlich häufiger als Männer im Westen eine Partnerschaft eingehen und Familien gründen.

Seit 2015 kommen Tausende junge, geflüchtete Menschen nach Thüringen. Hat das die Situation nicht verbessert?



Da die Flüchtlinge eher männlich als weiblich sind und es ohnehin schon einen Männerüberhang gibt, hilft das nicht unbedingt. Ich befürchte außerdem, dass die jungen Migrantinnen und Migranten auch gehen werden – aus dem gleichen Grund wie alle anderen. Erst in die Städte und dann irgendwo nach Westdeutschland. Und die demografische Situation wird wohl auch noch fortschreiten: Die geburtenstarke Generation der Babyboomer hat größtenteils noch gar nicht das Rentenalter erreicht.

Was ist denn die Lösung: Strukturförderung – oder müssen die jungen Leute zurückgehen und einen Tanzverein auf dem Dorf gründen?



Ich bin keine Politikerin. Aber ich glaube, Demografie ist unerbittlich. Für ökonomischen Wandel kann man Menschen auch einfach Geld in die Hand geben. Es ist viel schwerer, demografische Prozesse einzufangen. Und es ist ein nachgelagerter Effekt: Selbst wenn man Ostdeutschland jetzt sofort zu einem sehr attraktiven Ort für junge Menschen machen würde, dürfte es dauern, den erlittenen Verlust an jungen Menschen auszugleichen.

Aber wo könnte man ansetzen, um das Lebensgefühl zu verbessern?



Leerstehende Häuser, die sich negativ auf das Wohlbefinden der Bevölkerung vor Ort auswirken, könnten Gemeinden vielleicht aufkaufen und nutzen. Und die Infrastruktur: Wer schnell in der Stadt ist, vermisst auf dem Land nichts mehr. Aber was wir noch gar nicht angesprochen haben: Ein Grund dafür, dass Menschen abwandern, ist ja auch der ostdeutsche Ruf.



Der wiederum von den fremdenfeindlichen Einstellungen der Dagebliebenen herrührt.



Ja. Und Zuwanderung könnte helfen, wird aber nicht akzeptiert. Wie man diesen Teufelskreis auflöst? Da bin ich auch ein bisschen ratlos.



Das wirkt so aussichtslos. In der Pressemitteilung zu deiner Studie steht sogar, dass die demografische Situation im Osten eine Gefahr für die offene Gesellschaft sei.



Es gibt auch positive Entwicklungen: Durch gestiegene Zuwanderung von außerhalb Deutschlands gibt es auch auf dem Land mehr Kontakt zu Migrantinnen und Migranten, der Lebensstandard steigt im Osten weiter, junge Generationen sind weiterhin immer toleranterer als ihre Elterngenerationen, bunte Gegenbewegungen gegen die Einflüsse von Rechtsextremen – all das hilft. Die Demografie, gegen die man anrennt, wirkt stark. Aber eine schrumpfende Bevölkerung hat auch etwas Positives: Weniger Menschen verbrauchen weniger Ressourcen – und die Mieten sind billig.