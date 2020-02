Wie alles anfing

Samm Monroe und Tongai Makawa gründeten 2011 die satirische Nachrichtenshow Zambezi News. Zusammen mit ihren Kollegen persiflieren sie darin vor allem die offizielle Nachrichtensendung des staatlichen Propagandasenders, die Zimbabwe Broadcasting Corporation.

In den kurzen Videos kritisieren sie Rassismus, machen sie sich über korrupte Politiker lustig und über die eurozentristische Sicht auf Afrika. Zu Anfang haben Samm und sein Team die Filme noch auf Tausenden DVDs verteilt, denn vor allem in ländlichen Gebieten hatten noch nicht alle Bewohner Internetzugang. Mittlerweile gebe es in Simbabwe "mehr Smartphones als Menschen", Zembezi News erreicht seine Nutzer nun via WhatsApp und YouTube.