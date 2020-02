Asifa und ihr Mann Ali ziehen bald in ein Holzhaus. Sie wohnen mit 16 anderen Menschen in einem Zelt mit kleiner Heizung, seit sie vor zwei Monaten in Hamburg ankamen.



Hinter ihnen liegt der Krieg: die Angst, die sie hastig die Taschen packen ließ. Die Nächte, in denen ihre Füße sie nach Europa trugen. Die Panik, die in ihnen hochkroch, wenn sie sich stundenlang hinter Büschen und in Gestrüpp versteckten. Und die Kälte, die sich nachts durch ihre Kleidung fraß.

Jetzt sind sie zwar sicher – doch die Kälte kehrt zurück: Die Zeltwände sind dünn, manchmal regnet es rein, durch Ritzen pfeift der Wind.