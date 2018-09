Eine lockere Bluse mit Blümchenstickerei sieht schön aus. Und bei Zara, H&M oder Mango ist sie gar nicht mal so teuer. So eine luftige Bluse erinnert an Sommer, Freigeist, Coachella... dabei sollte sie an die Indigene Mexikos erinnern. Denn von denen sollen die Designideen oft stammen, weshalb sie den großen Modeketten jetzt Ideenklau vorwerfen.