Was war dein größter Erfolg im vergangenen Jahr?

Ich habe ein Buch geschrieben! Okay, eigentlich schon mein zweites. Es heißt "Versteh einer die Deutschen" und darin schreibe ich darüber, wie ich dieses wunderwunderschöne Land bereise und entdecke. Ich durfte so viele Orte besuchen und mehr über die deutsche Kultur lernen. Das wollte ich an all die anderen Nicht-so-Deutschen weitergeben – damit wir uns alle besser verstehen.