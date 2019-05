Auch in der Union sucht man nach Antworten. In einer Instagram-Aktion der Jungen Union präsentierten an diesem Freitag Dutzende Influencer und Unterstützer ihren JU-Hoodie gemeinsam mit Aufrufen zur Europawahl. Die Pullover dafür kamen kostenlos aus der Parteizentrale.



Die Aktion zeigt vielleicht, in welche Richtung politische Kommunikation künftig wohl gehen muss, wenn sie ernstgenommen werden will. Spätestens nach dem neuen Video von Rezo und Co. ist jedoch klar, dass das CDU, CSU und SPD vor der Europawahl kaum noch gelingen dürften. Die Regeln haben sich verändert.