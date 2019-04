Wie sieht es denn aus, wenn das Vorkaufsrecht durchgezogen wird?

In Frankfurt gab es da einen Fall, der Wellen geschlagen hat. Da hat sich der Käufer eines Hauses geweigert, sich an die Regeln und Ziele der Erhaltungssatzung zu halten. Daraufhin hat die Stadt das Vorkaufsrecht ausgeübt und das Haus erworben.

Das klingt auch nach Enteignung.



Es gab Politiker und Verbände, die das als Eingriff in das Eigentum des Hausbesitzers sahen. Aber im Gegenteil: Das ist ein ganz normaler Fall, in dem Instrumente angewandt wurden, die eine Kommune bereits heute hat. Es ist in Deutschland eben so, dass nicht jeder mit seinem Boden machen kann, was er will. Das steht schon im Grundgesetz.