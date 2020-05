Fifka: Ich kann nicht in die Glaskugel schauen, aber es scheint klar, dass die Chancen für Berufseinsteiger deutlich schlechter geworden sind. Die wirtschaftliche Situation ist sehr, sehr schlecht. Wir sehen schon jetzt einen Einstellungsstopp in vielen Unternehmen. Bis es zu einer Erholung kommt, wird noch viel Zeit vergehen. Viele stehen jetzt vor verschlossenen Türen. Das sind natürlich Sorgen, die ein Rentner in der aktuellen Krise nicht hat.

bento: Muss man sich da noch wundern, wenn in einigen Jahren plötzlich wieder ein Mangel an Fachkräften beklagt wird?

Fifka: Ich glaube, in der aktuellen Situation bleibt vielen Unternehmen kaum eine andere Chance als Kosten zu senken. Wenn Sie vor der Pleite stehen, ist es schwer, an die Zukunft zu denken. Aber Kurzarbeit löst keinen Fachkräftemangel. Bei den Auszubildenden kann man wenig holen, aber in der aktuellen Situation wird eben überall gespart, wo es leicht geht. Allerdings werden uns die Menschen, die wir jetzt nicht ausbilden, in Zukunft fehlen, da gerade in Ausbildungsberufen der Fachkräftemangel besonders groß ist.

bento: Die Älteren geben vielleicht früher Verantwortung ab, umweltfreundlichere Technologien werden womöglich staatlich gefördert – könnte die Coronakrise wirtschaftlich mittelfristig nicht auch eine Chance sein?

Fifka: Ich bin skeptisch, dass sich nach Corona so viel verändert, wie sich manche das erhoffen. Ein Älterer raus, ein Jüngerer rein – das wird nicht passieren. Dafür ist die Lage zu schlecht. Auch bei den grünen Technologien erwarte ich eher vorsichtige Schritte. Zum einen, weil wir in Branchen wie der Autoindustrie eine starke Lobby haben. Zum anderen, weil es eben auch um den Erhalt von möglichst vielen Jobs geht.

bento: Welche Rolle spielt denn das Einkommen beim Erleben der Coronakrise?

Fifka: Gutverdiener waren in unserer Befragung deutlich aufgeschlossener für langfristige Einschränkungen, Personen mit geringem Einkommen waren dagegen deutlich skeptischer. Die aktuelle Situation führt uns auch hier die Unterschiede deutlich vor Augen. Wir haben allein in der Gastronomie und im Hotelgewerbe etwa 2,4 Millionen Beschäftigte, oft mit eher geringem Einkommen. Diese Menschen erleben die Coronakrise natürlich ganz anders als Ingenieure in Großkonzernen. Das zeigt sich auch bei der Kurzarbeit. Wenn alle nur noch 60 Prozent ihres bisherigen Einkommens bekommen, trifft das Berufseinsteiger und Geringverdiener natürlich besonders hart. Hier sollte die Politik nachbessern.