"#wirsindmehr" und ein Konzert am Karl-Marx-Kopf reichen nicht gegen den Hass und die Hetze, da ist sich Stephan Conrad sicher. Er wohnt in Döbeln, einer Kleinstadt unweit von Chemnitz. Er ist sauer. Innerhalb weniger Tage hatten sich Größen aus der Musikszene wie Kraftclub, Casper und Feine Sahne Fischfilet zusammengetan und haben ein großes Konzert am Montagabend am Karl-Marx-Kopf in Chemnitz gespielt. 65.000 Menschen kamen und setzten damit ein Zeichen gegen Rechts (bento).

Stephen Conrad schrieb dazu vor wenigen Tagen bei Facebook: "Wir brauchen keine Wochenendantifa, wir brauchen keine Eventantifas, wir brauchen Hilfe. Egal wo."