Tanzverbot. Tanzverbot. Taaaaaanzverbot. Jedes Jahr dasselbe. Keine öffentlichen Tanzveranstaltungen am Karfreitag, und je nach Bundesland auch an weiteren Oster- und Feiertagen nicht. Feiern ohne Feiern, weil die Kirche das so will. Beziehungsweise die Bundesländer, die das Tanzen aus Rücksicht auf Christen untersagen.