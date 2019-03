Gendersternchen-freie Zone

In Artikeln auf Wikipedia wird das generische Maskulinum genutzt. So steht es in den Richtlinien. Auch wenn sich langsam die Erkenntnis durchsetzt, dass damit Frauen nicht automatisch mitgedacht, mitgemeint und mitgehört sind, wie Studien festgestellt haben. Noch gibt sich die Wikipedia immun gegen eine Veränderung der Sprache. Wer darauf Wert legt oder sogar Gendersternchen nutzen will, wird hier nicht glücklich.

Die Löschdiskussion sorgte aber dafür, dass nun über eine Frage mit weitreichenden Folgen abgestimmt werden könnte:



Ändert die Wikipedia ihren Umgang mit Frauen?

Der Wikipedianer Nils Simon hat am 18. März ein Meinungsbild entworfen und will von der Community wissen, ob die Nennung des Geschlechts in Personenlisten künftig als Standard eingeführt werden sollte. So könnten Listen künftig nach Geschlecht gefiltert werden. Eine weitere Option könnte sein, Listen nur mit Frauen künftig zu erlauben. Schließlich könnten Listen auch umbenannt werden: "Autorinnen und Autoren", damit Frauen nicht nur mitgemeint sind.

Ein Meinungsbild ist die höchste Entscheidungsinstanz bei Wikipedia. Es kommt nur selten zur Abstimmung. Ein Ergebnis ist bindend.

Doch auch wenn Hannig Unterstützung aus der Community erhält, ist die Abstimmung kein Selbstläufer. Bisher hat das Meinungsbild erst fünf der nötigen zehn stimmberechtigten Unterstützer und Unterstützerinnen gefunden.

Weicht die Community der Grundsatzfrage aus?

Stimmberechtigt sind nur Wikipedianer und Wikipedianerinnen, die mindestens zwei Monate aktive Mitarbeit und mindestens 200 Bearbeitungen vorweisen können. Dazu gehört Theresa Hannig nicht. Von ihrem Plan, Frauen bei Wikipedia sichtbarer zu machen, will sie sich trotzdem nicht abhalten lassen: Sie sucht aktive Wikipedianer und Wikipedianerinnen und bittet sie, am Meinungsbild teilzunehmen.

Die Liste der Science-Fiction-Autorinnen habe inzwischen eine weibliche Wikipedia-Admin wiederhergestellt, so Hannig. Sie fürchtet aber, die Liste könne jederzeit erneut gelöscht werden. Außerdem gebe es noch viele weitere Listen, auf denen Frauen untergehen und nicht gesammelt angezeigt werden könnten.