Wo ist Wikimannia ideologisch zu verorten?

Der Soziologe Andreas Kemper beschäftigt sich schon seit langem mit Wikimannia. Er ordnet die Seite als rechtsextrem ein. "Antifeminismus taucht meist in Verbindung mit Rassismus und Antisemitismus auf, so auch dort", sagt er. Tatsächlich werden auf der Seite Geflüchtete als "Invasoren" bezeichnet. Ein Zitat, in dem der Holocaust geleugnet wird, steht uneingeordnet auf der Wikimannia-Seite zu Adolf Hitler. Wikimannia basiere auf der Ideologie des "Maskulismus", so Andreas. Maskulisten sehen sich als Opfer des Feminismus.

Jetzt soll die Seite also vor dem Aus stehen, angeblich wegen finanzieller Schwierigkeiten. Seit einiger Zeit prangt auf der Startseite ein Spendenbanner, 10.000 Euro sind als Ziel ausgegeben. Weil dieses Ziel verfehlt worden sei, werde Wikimannia ab Jahresende keine neuen Artikel mehr erstellen, so ein Hinweis der Redaktion. Obwohl die Spendenaktion immer noch läuft. Weiter heißt es: "Ohne neue Inhalte wird Wikimannia erst seine hervorragenden Google-Platzierungen verlieren, dann werden in der Folge die Leserzahlen zurückgehen und am Ende wird Wikimannia in der Bedeutungslosigkeit versinken."

Es könnte aber sein, dass die Freude über diese Nachricht verfrüht ist.

Die einzige Quelle für das Wikimannia-Aus ist Wikimannia selbst. Und Wikimannia ist keine glaubwürdige Quelle.

Experte Andreas ist skeptisch. "Ich denke eher, dass die Behauptung ein Trick ist, um in letzter Minute doch noch Spenden zu bekommen." Als Indiz dafür sieht er, dass im Wikimannia-nahen Forum "Wie viel 'Gleichberechtigung' verträgt das Land" nicht über das angebliche Aus diskutiert wird.



Auch Kersten Artus hält die Todesmeldung für Marketing. "Die wollen vermutlich ein bisschen Panik schieben, damit sie mehr Geld kriegen", sagt sie. Kersten ist Journalistin und die Vorsitzende von Pro Familia Hamburg. Im November erstattete sie Anzeige gegen Wikimannia. Nicht wegen der Hetze, die dort auch über sie zu lesen ist. Sondern weil die Seite ohne Genehmigung ein Foto verwendet, das Kersten gemacht hat.

Andreas Kemper glaubt zwar nicht an das Ende der Seite, aber er kann der Nachricht zumindest etwas Gutes abgewinnen: Die geringe Spendensumme – sofern sie stimmt – zeige immerhin, dass keine große Bewegung hinter Wikimannia stehe.

Und damit untergräbt die Nachricht ein anderes Ziel rechter Gruppen: Größer zu wirken, als sie eigentlich sind.