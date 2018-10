So hört man es im Video.

Anschließend kommen die Polizistin und der Polizist mit Verstärkung zurück, die Männer müssen den Park verlassen. Ein Polizist hält T-Ser an der Jacke fest. Der fragt: "Bin ich jetzt verhaftet?" Und: "Können Sie mich bitte loslassen?" Dann lässt der Polizist ihn los.

Auf einem weiteren Video ist zu erkennen, wie zwei Polizisten einen von T-Sers Begleitern an den Arm greifen, offenbar an seine Tasche wollen. Der Mann dreht sich weg und ruft: "Ich will mich normal ausweisen, was ist das?" Dann beruhigt sich die Situation wieder.