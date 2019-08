Im Zweifel eher die, die sowieso für das Thema sensibilisiert sind – nicht aber die, die es nötig hätten. Präventionsmechanismen greifen also nur eingeschränkt."

Was kann man da tun?

"Ich bin für die Einführung eines Punktesystems, das Beamte verpflichtet, regelmäßig Fortbildungen zu besuchen. So läuft es auch in anderen professionalisierten Berufen ab."

Neben den strukturellen Problemen innerhalb der Polizei – welche Rolle spielt die Politik?

"Gerade die konservative Politik zeichnet ständig Hiobsbotschaften und erlässt Polizeigesetze, die so scharf sind wie noch nie zuvor. Gleichzeitig nimmt die Kriminalität aber in der Summe eher ab und wir leben in sehr sicheren Zeiten. Da wird also ein Zerrbild gezeichnet, das natürlich auch in der Polizei verfängt: Beamte denken dann tatsächlich, dass die Lage katastrophal ist. Dieser politische Alarmismus hilft sicher nicht dabei, den Rechtsruck in der Polizei zu unterbinden."