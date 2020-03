Gerechtigkeit

Waad hat in Aleppo ihr Leben riskiert – und das ihrer Tochter. Warum?

Wir haben mit Waad al-Kateab über den Alltag im Krieg und ihre Dokumentation "Für Sama" gesprochen

Auf dem Bett liegt ein Baby, wenige Monate alt, es wird gefilmt von seiner Mutter, sie singt ihm ein Lied vor. Plötzlich hört man dumpf eine Bombe explodieren. Das kleine Mädchen mit den langen Wimpern und den goldfarbenen Ohrsteckern reißt erschrocken die Augen auf und verzerrt den Mund zu einer Grimasse. Die Frau hinter der Kamera sagt mit weicher Stimme den Namen des Kindes: "Sama". Die Augen des Babys richten sich wieder auf die Mutter, es lacht und steckt seinen kleinen Fuß in den Mund.

Die Frau hinter der Kamera ist Waad al-Kateab. Zwischen 2012 und 2016 filmte sie ihr Leben in Mitten des Kriegs in Syrien, die Geburt ihrer Tochter, ihren Widerstand gegen das Regime von Machthaber Baschar al-Assad.

Aus mehr als 500 Stunden Filmmaterial hat sie zusammen mit dem britischen Filmemacher Edward Watts einen Dokumentarfilm produziert, der seit Donnerstag in den deutschen Kinos läuft. Er zeigt das Leben einer Gruppe von Widerständlern, die trotz der Belagerung Aleppos die Stadt nicht verlassen wollten, bis sie schließlich im Dezember 2016 evakuiert werden musste (bento). Oder, wie Waad es nennt: Bis sie vertrieben wurden. Der Film heißt "Für Sama".

Für mehr als 50 Preise war "Für Sama" schon nominiert, darunter auch für den Oscar in der Kategorie "Beste Dokumentation" und für den British Academy Film Award in derselben Kategorie, den Waad und ihre Familie in London auch entgegennehmen durften. Wir haben Waad bei der Deutschlandpremiere in Hamburg getroffen.

Waad wirkt entschlossen und routiniert, wenn sie das Publikum in dem ausverkauften Filmsaal begrüßt. Sie hat eine klare Botschaft: "Das, was ihr gleich sehen werdet, ist keine Geschichte aus der Vergangenheit. Das passiert jetzt gerade, während ihr diesen Film seht, so oder noch schlimmer in Idlib." In der syrischen Provinz nahe der türkischen Grenze wird aktuell immer noch gekämpft, Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht. (DER SPIEGEL)