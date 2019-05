Klar, man kann jetzt einwenden, dass Arya den Heiratsantrag ganz lässig abgelehnt hat, und wahrscheinlich ist auch Asha Greyjoy weiterhin queer, tough und eine exzellente Herrscherin ihrer Inseln. Aber in der großen Bilanz sieht es schlecht aus für den Feminismus bei "Game of Thrones". Und das ist so traurig, weil die Hoffnungen mal so groß waren – weil es endlich mal eine Fantasy-Reihe gab, in der Frauen kämpften und sich verschwesterten, in der sie andere Ziele hatten als Ehemänner und andere Dinge auf der Wunschliste als Schmuckstücke.

Aber die komplexen Charakterbögen der Frauen flachen ab. Noch schlimmer kann es eigentlich nur werden, wenn zum Finale wirklich Jon Snow als "rechtmäßiger Herrscher" den Thron ergreifen sollte. Denn: Er hat jede größere Schlacht verloren, wurde ständig von Frauen gerettet und wollte nie auf den Thron. Aber: Am Ende muss es eben doch ein Mann richten. Oder?