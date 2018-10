Auch Überhangmandate gibt es grundsätzlich in Bundesländern. Das bedeutet: Wenn mehr Politiker in ihrem Wahlkreis mit Direktmandat gewählt wurden als der Partei eigentlich Sitze im Parlament zustehen, dann ziehen diese Politiker trotzdem in den Landtag ein.

Wer wählt den Ministerpräsidenten?

Wie schon erklärt: Unsere Stimmen entscheiden nicht direkt darüber, wer künftig Ministerpräsident eines Landes ist. Aber natürlich haben wir als Bürger Einfluss darauf.

"Die Landtagswahlen entscheiden über die Mehrheiten in den Landesparlamenten und damit letzten Endes auch darüber, welcher Spitzenkandidat dann von den Abgeordneten zum Ministerpräsidenten oder zur Ministerpräsidentin gewählt wird." Die Partei, die bei der Landtagswahl die Mehrheit bekommt, besetzt mit großer Wahrscheinlichkeit auch das Spitzenamt. Aber ein Kreuzchen dafür gibt es auf unseren Wahlzetteln nicht.

Wer darf wählen bei einer Landtagswahl?

"Wählen dürfen Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft, die in dem Bundesland wohnen und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind – zum Beispiel durch ein Gericht", sagt Marschall. "Außerdem gilt eine Altershürde: In den meisten Ländern liegt das aktive Wahlrecht bei 18 Jahren, in einigen aber mittlerweile bei 16 Jahren." Das ist zum Beispiel in Brandenburg und Schleswig-Holstein der Fall.

Das passive Wahlrecht – also das Recht, ins Parlament gewählt werden zu können – liegt in den meisten Ländern ebenfalls bei 18 Jahren, außer in Hessen: "Dort muss man mindestens 21 Jahre alt sein", sagt Marschall.

Was ist eine Bezirkswahl?

Wenn in Bayern Landtagswahl ist, finden gleichzeitig die Bezirkswahlen statt – eine Besonderheit im südlichen Freistaat. Es gibt sieben bayerische Bezirke, über die bei der Landtagswahl gleich mit abgestimmt wird. „Das Verfahren ähnelt dem zur Landtagswahl“, sagt Marschall. "Die Bezirkstage entscheiden über die Angelegenheiten, die auf Bezirksebene geregelt werden können."

Wie oft ist Landtagswahl?

Auch hier ist die Antwort nicht so einfach für all unsere 16 Bundesländer zu geben – denn Bremen macht es anders als der Rest. Hier finden die Landtagswahlen alle vier Jahre statt, in den restlichen Ländern alle fünf Jahre.