Deutschland hat ein Rassismusproblem. Es zu lösen, wird immer dringlicher, jeder Anschlag, jeder Übergriff ist ein weiteres Zeichen für das gesamtgesellschaftliche Versagen.

In einer Welt, in der sich Menschen theoretisch an alle möglichen Identitäten und Ideologien binden könnten, stellt sich daher die Frage: Warum werden manche eigentlich Rassisten? Was macht die Ideologie für manche attraktiv? Und wie ließe sich das ändern?