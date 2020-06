Eine Krise der Repräsentation

Das Engagement in der Flüchtlingshilfe habe bei vielen Menschen Auswirkungen auf die politische Biografie gehabt, sagt Helge Schwiertz. 2015 hätten viele Menschen die Erfahrung gemacht, dass sie etwas bewirken könnten, wenn sie selbst anpackten. "Weil staatliche Strukturen der Flüchtlingsaufnahme teilweise versagt haben, mussten sich die Leute selbst organisieren und haben sich mit Menschen aus ihren Vierteln zusammengeschlossen. Das prägt nachhaltig."

Laut der Seenotretterin Zoe hat auch die Coronakrise an diesem Engagement nichts geändert – im Gegenteil. "Hier in Deutschland heißt es jetzt, zeigt euch solidarisch mit den Menschen, die zu den Risikogruppen gehören", sagt Zoe. Da dürfe man nicht vergessen: Die Menschen in den Lagern in Griechenland gehören dazu. Sie kenne viele freiwillige Helferinnen und Helfer, die sich dort unten jetzt erst recht einbringen.

Solidarität höre nicht am Nachbarzaun auf: "Wir sitzen hier auf der Terrasse mit einem kühlen Bier und einem gut belegten Grill und finden es blöd, dass wir keine Freunde einladen können – dabei sollten wir lernen, was es heißt, wirkliche Probleme zu haben." In Lagern wie Moria hätten Geflüchtete kaum medizinische Versorgung, die Hygiene sei eine Katastrophe. Ginge es nach Zoe, würde Moria geschlossen und die Menschen in Sicherheit gebracht.