In Posts Heimat Bayern gibt es besonders wenige Ärzte, die Abtreibungen vornehmen – und die sind wegen des "Werbeverbotes" schwer zu finden. Darum hat er auf seiner Homepage einfach selbst eine Liste von Kliniken veröffentlicht, in denen diese Leistung vorgenommen wird. "Mir kann man ja kein kommerzielles Interesse unterstellen – ich bin kein Arzt, biete keine Abtreibungen an und besitze auch keine Anteile an Kliniken", so der Abgeordnete.

Seine Liste offenbart aber auch gleich das nächste Problem: Besonders Frauen in ländlichen Gebieten müssen im Falle einer Abtreibung oft viele Kilometer zu einer Ärztin oder einem Arzt fahren, und das mehrmals. In manchen Bezirken gibt es überhaupt keine Klinik, in der eine Abtreibung durchgeführt werden kann.

Ob sich für sie bald Dinge verbessern, wird sich am Donnerstagabend im Bundestag zeigen: Dann müssen CDU/CSU und SPD auf den FDP-Antrag reagieren.