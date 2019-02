Auch auf Twitter streiten Menschen gerade heftig um den Begriff "Heimat".



Worum geht’s?

Vor drei Tagen haben Twitter-User den Hashtag #MeineDeutscheHeimat gestartet. Schnell sammelten sich darunter Fotos von Sonnenuntergängen in Hessen, verträumten Fachwerkhäusern in Kleinstädten und Bilder von Burgen. Dazu die deutschen Klassiker Bier, Eisbein und Schmalzgebäck. Oder absurdere Szenen von Ritualen wie der "traditionellen Geißbockversteigerung vor dem Rathaus am Pfingstdienstag in Deidesheim". Unverdächtiges Zeug also, vielleicht ein bisschen spießig. (Twitter)



Tenor der Tweets: Deutschland sei schön, malerisch, romantisch.