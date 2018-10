Als sie in ihrem Dorf am Bodensee den Umzug in die große Stadt plante, wusste sie: einfach wird's nicht. "Dass es aber so schwer wird, eine Wohnung zu finden, habe ich nicht geglaubt." Jetzt sorgen sich ihre Eltern um die 20-Jährige. Im Sommer hat Theresa in einer Bäckerei gejobbt: Geld scheffeln für Frankfurt. Doch viel ist nicht übrig, immer wieder musste Theresa im Hostel absteigen.

Kontakte in Frankfurt hatte sie vorher nicht, sie ist komplett neu in der Stadt. Für solche Studierenden ist es auf dem Wohnungsmarkt am schwierigsten.



Als die Verzweiflung zu groß wurde, marschierte Theresa ins Studierendenwerk. Mit zwei Freundinnen machte sie der zuständigen Mitarbeiterin klar, dass sie ohne Platz im Wohnheim auf der Straße enden würde. Theresa hatte Glück. Es sei kurzfristig etwas frei geworden, sagte man ihr. Nächste Woche kann sie einziehen.