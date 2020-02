Der Werte-Index wird seit 2009 erhoben. Hinter der Analyse stehen der Trendforscher Peter Wippermann und Jens Krüger, Geschäftsführer eines Marktforschungsinstituts. Die Zielgruppe: Unternehmen, die rausfinden wollen, wie sie am besten an Kunden kommunizieren.

Nun gibt das Netz zwar nicht wieder, was eine Gesellschaft im Ganzen ausmacht – die Postings seien in ihrem Querschnitt jedoch ein guter Seismograf für künftige Stimmungen, sagt der Mitherausgeber des Werte-Index, Peter Wippermann, zu bento. Untersuchungen, die die Einstellungen von Menschen via Social Media untersuchen, gibt es immer häufiger, eines der berühmtesten Beispiele ist das Buch "Everybody Lies: Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are".