Diese Frauen singen uns in eine gleichberechtigte Zukunft

Der Soundtrack zum „Jahr der Frauen“

Immer wieder hört man in den Medien, 2018 sei das "Jahr der Frauen" gewesen. Es klingt wie ein Durchbruch, ein Sieg – als wäre der Zeitpunkt nun endlich gekommen, da Frauen überall auf der Welt dieselben Rechte bekommen wie Männer, denselben Lohn für ihre Arbeit, dieselben Chancen, dasselbe Ansehen.

Und zum Teil war dieses Jahr auch eines der Erfolge. Von den ersten Autofahrerinnen in Saudi Arabien bis zu der ungesehenen Zahl an weiblichen Abgeordneten im US-Repräsentantenhaus gab es 2018 viele Fortschritte auf dem Gebiet. Aber Debatten wie jene, die schon im Jahr zuvor durch den Hashtag #metoo angestoßen wurden, zeigen auch, wie weit wir 100 Jahre nach der Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland noch zu gehen haben.

Zum Glück gibt es viele großartige weibliche Künstler, die in den Medien auf das Problem aufmerksam machen und deren Musik uns in diesem Kampf aufmuntern und inspirieren kann. Denn in diesem Sinne war 2018 wirklich das Jahr der Frauen: Wohl niemals zuvor gab es in der Popmusik so viele starke, manchmal offen feministische weibliche Stimmen wie heute. Ein paar der lautesten und besten haben wir euch hier zusammengestellt.