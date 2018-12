Future

Junge Bankerinnen und Banker über den Frust, in einer verstaubten Bank zu arbeiten

"Mein Ausbildungsberuf stirbt aus."

Unser Bankberater sind wir selbst. Geld überweisen wir binnen Sekunden bei Paypal, ein Girokonto eröffnen wir für 0 Euro bei einer Online-Bank, über Tagesgeldkonten informieren wir uns bei Check24, und jetzt bezahlen wir auch noch bargeldlos per Apple Pay. Das Angebot startet nun auch in Deutschland, Sparkassen und viele deutsche Banken machen aber nicht mit. Die Sparkassen zum Beispiel wollen lieber eine eigene App anbieten (allerdings zunächst nicht für iPhones). (SPIEGEL ONLINE)

In der Finanzindustrie zeigen sich die Umwälzungen, die wegen der Digitalisierung auf viele Branchen zukommen, besonders deutlich. Hier prallen unsere Vorstellung von Geschwindigkeit und Service auf das technikskeptische alte Deutschland: Schalter oder Smartphone?

Besonders junge Bankerinnen und Banker bekommen das zu spüren.

Sie selbst wissen, was ihre Bekannten und Freundinnen über so manche altmodische Bank denken. Sie arbeiten dennoch bei den Dinosauriern der Branche. Es wirkt wie eine Parallelwelt, in der Konten bisweilen immer noch Ordner voller Papier und hohe Gebühren bedeuten, in der einige Kundinnen und Kunden noch regelmäßig in die Bank kommen, um Geld zu überweisen oder gar einen Scheck einzulösen.