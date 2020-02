Er habe unter Depressionen und Selbstmordgedanken gelitten, als 2010 das Bild von ihm im roten T-Shirt aufgenommen wurde, schreibt Miller. Damals schauspielerte er kaum. Erleichterung und Ablenkung fand er beim Essen. "But eating became the one thing I could look forward to. Count on to get me through."

In dieser harten Zeit sei das Foto und der Spott das letzte gewesen, was er gebrauchen konnte. Trotzdem habe er überlebt – genau wie das Foto. Jetzt, durch das Meme, verbreitet sich das Foto erneut.

Now, when I see that image of me in my red t-shirt, a rare smile on my face, I am reminded of my struggle. My endurance and my perseverance in the face of all kinds of demons. Some within. Some without.



Like a dandelion up through the pavement, I persist.



Anyway. Still. Despite.



The first time I saw this meme pop up in my social media feed, I have to admit, it hurt to breathe. But as with everything in life, I get to assign meaning. And the meaning I assign to this/my image is Strength. Healing. Forgiveness.