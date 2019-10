Maria ging nach dem Abi zum Architekturstudium nach Karlsruhe, lebte zwischendurch für knapp drei Jahre in Australien. Heute ist sie 32 und wohnt mit ihrem Mann bei Pforzheim, beide haben aber gerade eine Wohnung in Berlin gekauft. In den Wintermonaten lebt sie weiterhin in Australien. Sie hat sich als Fotografin selbstständig gemacht. "Heimat ist kein Ort", sagt mir Maria am Telefon, "für mich ist es ein Gefühl". Und das könne sich überall einstellen, in einem Camper an einem Bergsee, an einem Sonntagnachmittag mit ihren Hunden und ihrem Mann oder auch überall anders auf der Welt, solange man zufrieden ist.



Dass Maria weggegangen ist, dass auch ich weggegangen bin, das ist keine Ausnahme. Für den Osten ist es die Regel.

Nach der Wiedervereinigung zog fast ein Viertel der Bevölkerung in den Westen (Zeit). Gera hat es dabei besonders hart getroffen: Unmittelbar nach der Wende lebten hier noch 130.000 Menschen, heute sind es noch 95.000 Einwohnerinnen und Einwohner (Stadt Gera).