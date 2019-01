Die drei entscheidenden Fragen:

1 "Hat Ihr Land generell eine Verantwortung, anderen zu helfen?"

In keinem der 29 beteiligten Länder war der Anteil derer, die die Frage bejahten, so gering wie in Deutschland. Nur 54 Prozent bejahten die Frage. Ähnlich niedrig antworteten US-Amerikaner mit 57 Prozent.

Befragte in anderen Ländern hielten Nächstenliebe für deutlich wichtiger, gerade in Ländern, die selbst viele Millionen Geflüchtete aufnehmen. So bejahten unter anderem 87 Prozent der Befragten aus Bangladesch die Antwort und 94 Prozent in Pakistan.

2 "Sind neue Zuwanderer überwiegend gut für Ihr Land?"

Nur 48 Prozent der in Deutschland Befragten sagten Ja. Noch kritischer gegenüber Zuwanderung äußerten sich unter anderem Italien (30 Prozent), Polen (32), Russland (33) und Frankreich (39).