Am Anfang musste ich noch viel lernen. Was schreibe ich auf meine Schilder? In den ersten Wochen habe ich etwas über das Pariser Klimaabkommen geschrieben. Bis ich gemerkt habe, dass keiner weiß, was das ist. Die Botschaften mussten simpler werden.

Ich habe mich als Armenier in Russland nie richtig zu Hause gefühlt. Aber durch 'Fridays For Future' habe ich hier viele Freunde gefunden. Es fühlt sich an, als wären die anderen Protestierenden auf der ganzen Welt meine Familie."

Kanada: Allie Rougeot, 21, will keine Kinder bekommen, wenn Politiker nicht gegen den Klimawandel aktiv werden

"Menschen, die denken, dass 'Fridays For Future' nur eine Ausrede zum Schule schwänzen ist, würde ich gerne mal einladen, mich einen Tag zu begleiten. Es ist so viel Arbeit, das alles zu organisieren und zu koordinieren. Mir bleibt mit dem Studium kaum Zeit für etwas anderes.

Aber ich komme aus einem reichen Land, aus einer stabilen Familie. Es wäre inakzeptable, wenn ich in meiner Position nichts tun würde. Der Klimawandel ist ja kein unlösbares Problem. Wir wissen, was wir verändern müssen, also sollten wir das auch.

Wir haben hier vor zwei Tagen ein Versprechen gegeben: 'Keine Zukunft, keine Kinder'. Wenn die Politiker nichts Sinnvolles gegen den Klimawandel unternehmen, dann werden wir keine Kinder bekommen. Es wäre einfach verantwortungslos."

Japan: Takuro Kajiwara, 18, ist wütend auf die Politiker in seinem Land