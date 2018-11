Die Grünen wollen dem Vorschlag nun höchstwahrscheinlich zustimmen. Das letzte Wort sollen die Delegierten eines Grünen-Parteitags am Samstag haben: Tizia Labahn, Pressesprecherin der Günen-Fraktion in Berlin, rechnet hier aber schon fest mit viel Zuspruch, wie sie bento gegenüber bestätigt.

Labahn erklärt, dass es den Grünen bei der Feiertagsdebatte wichtig ist, dass es nicht einfach nur einen zusätzlichen freien Tag für Berlin gibt, sondern einen Tag mit Bedeutung. Der Internationale Frauentag trifft da in der Partei auf viel Zuspruch.

In einer Erklärung sagen die Fraktionsvorsitzenden Antje Kapek und Silke Gebel von den Grünen: "Solange Gleichberechtigung und Gleichstellung nicht erreicht sind, werden wir Grünen am 8. März kämpfen und nicht nur feiern. Da die Entscheidung für einen weiteren Feiertag breit getragen werden muss, bringen wir, gemeinsam mit vielen weiteren grünen Funktionsträger*innen, am Samstag zu unserem Landesparteitag, einen Dringlichkeitsantrag dazu ein."