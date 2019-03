Vom Streik-Frühstück ziehen die Aktivistinnen zum Rathausmarkt, auf dem die Streikkundgebung stattfindet. Auf dem Weg rufen die Demonstrierenden Sprüche wie: "Der 8. März ist aller Tage – das ist eine Kampfansage!" oder "Wherever I stay, wherever I go - yes means yes and no means no!"