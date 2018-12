Streaming

"Stolz und Vorurteil & Zombies" – Ja, das passt zusammen. Und ist jetzt auf Amazon zu sehen

Neben der lang erwarteten 5. Staffel von "Vikings", erwarten uns auf Amazon Prime Video in dieser Woche viele abgedrehte Geschichten und urige Charaktere. In der Politsatire "The Death of Stalin: Hier regiert der Wahnsinn" entbrennt nach dem Tod von Josef Stalin ein erbitterter Machtkampf und in "Please Stand By" riskiert ein ganz besonderer "Star Trek"-Fan Kopf und Kragen, damit sein größter Traum endlich wahr wird.

Die Horrorromanze "Stolz und Vorurteil & Zombies" liefert uns einen Klassiker in neuem Gewand und in "Ant-Man and the Wasp" begeben sich zwei kleine Superhelden auf eine große Rettungsmission.