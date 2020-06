Trip

#naturelover? So zerstören Instagram-Postings die Natur

Die Influencerin Yvonne Pferrer liegt im Bikini auf einem Bergvorsprung, der mit Wasser gefüllt ist und von dem sich ein Wasserfall mehrere Meter nach unten stürzt. "Natural Pool", schreibt sie in die Bildbeschreibung. Das Foto ist im Nationalpark Berchtesgaden entstanden und hat, seit die Influencerin es auf Instagram geteilt hat, nicht nur über 80.000 Likes erhalten, sondern auch eine Welle der Empörung ausgelöst.

"Hier geht es runter" und "Habe mich zur Sicherheit an einem Stock festgehalten", schreibt Yvonne Pferrer in der dazu gehörenden Instagram-Story, in der sie den Weg zum Wasserfall abseits der gesicherten Pfade teilt. Wie man zu dem natürlichen Pool im Bergvorsprung gelangt, ist nach dem Ansehen der Story eindeutig. Sicher sieht es allerdings nicht aus, was die Influencerin in ihrem Post bestätigt: "Auch für uns einer der krassesten Spots die wir bisher gesehen haben. Und wirklich etwas gefährlich!"