In Diskussionen über die richtige Menge an Geschenken und zu früh in den Regalen stehenden Lebkuchen verhandeln wir, wie wir feiern wollen. Und welches Weihnachten wir für das richtige halten. Es gehe darum, sich wieder auf den Kern von Weihnachten zu besinnen, sagt Johannes: Wie wollen wir feiern? Was bedeutet uns das Fest wirklich?

In dem Moment, wo sich klassische Familienmodelle und Gesellschaftsformen wandeln, werden auch diese Fragen wieder relevant. Vielleicht ist es das, was Debatten über die "richtige" Weihnacht seit einigen Jahren wieder befeuert.

Johannes ist sich sicher, dass unsere Weihnachtstraditionen weiter in Bewegung bleiben werden.

Vielleicht verschwindet der geschmückte Baum, vielleicht wird auch das Beisammensein mit der klassischen Kleinfamilie in 30 oder 40 Jahren keine große Rolle mehr spielen. "Aber das Ideal der Weihnacht, also das Wertlegen auf Besinnlichkeit und das Zusammenkommen in vertrauter Runde, wird bleiben."

Ob dass dann die Familie ist, oder der Kreis enger Freunde, wird sich zeigen.