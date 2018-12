Damit Pamuk seine Geschichte offen erzählen kann, ohne um seinen Job fürchten zu müssen, ist sein Name in diesem Text geändert.

"In der Weihnachtszeit sind die Paketmengen gigantisch", sagt Pamuk. Nach einer Zahl gefragt, schätzt er 250 Pakete, die er an einem sehr geschäftigen Tag im Dezember austragen muss. Es ist nicht das erste Weihnachtsfest, das er als Paketzusteller miterlebt. Seit 2014 liefert er für die Deutsche Post Pakete in einem Zustellbezirk in Nordrhein-Westfalen aus. Seit etwa drei Jahren nun für die DHL Delivery, eine Tochtergesellschaft des Unternehmens. So viele Pakete wie in diesem Jahr aber, sagt Pamuk, waren es noch nie. Er irrt nicht.