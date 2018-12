Denn das ist es, was ich eigentlich schenken will: Freude. Aber die kommt bestimmt nicht auf, wenn ich vorher gestresst in Menschenmassen unterwegs war.

Das war zumindest meine Ausrede, als ich entspannt meine Geschenke online bei Amazon suchte.

Denn eigentlich weiß ich, wie schlecht der Onlineversandhändler seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behandelt. Die Gewerkschaft Verdi ruft regelmäßig zu einem Weihnachtsstreik auf und nicht nur dank der Reportage von Günter Wallraff und dem neuesten Lied von Böhmermann wissen wir, wie wie schlimm die Arbeitsbedingungen sind.

Überstunden, schlechte Bezahlung – dort bestellen ist Sünde pur. Gefühlt bin ich deshalb der Einzige, der noch bei Amazon einkauft.