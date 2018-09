Man sollte sich bewusst machen, was unsere Sicherheitsbehörden in diesem Land tun, oder was sie nicht tun. Wenn ich lese, dass der Präsident des Verfassungsschutzes geheime Informationen an die AfD weitergeleitet haben soll, oder wenn man sich den Verfassungsschutz anschaut im Zusammenhang mit dem NSU-Komplex, dann finde ich es wesentlich, zu zeigen, mit was sich diese Behörden ihre Zeit vertreiben: Mit blankem Unsinn.