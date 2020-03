Gibt es den einen Auslöser für den Austritt?

Meiner Erfahrung nach lösen sich Aussteiger nie abrupt, es ist immer ein langer Prozess. Trotzdem ist es manchmal ein kleiner Tropfen, der für Außenstehende oft lächerlich wirkt.

Ein Beispiel?

Eine junge Mutter hatte immer mal wieder protestiert, wie ihr Kind behandelt wird. An einem Tag beschwerte sich der Sektenguru dann über Kartoffeln, die die Frau gekocht hatte: Sie seien nicht gar. Darauf packte sie ihre Koffer und ging. Wenn jemand in der Sekte ein Kind bekommt und sieht, wie es behandelt wird, dann realisieren viele, was sie selbst durchgemacht haben.

Worunter leiden Aussteiger am meisten?

Das unterscheidet sich von Gruppe zu Gruppe, es hängt auch davon ab, wie lange jemand Mitglied war. Meist kämpfen Aussteiger besonders damit, ein soziales Leben zu gestalten und Kontakte zu knüpfen. Es hilft, wenn sie sich an jemanden aus der Zeit vor der Sekte wenden können, der diesen Weg mit ihnen gemeinsam geht. Viele haben auch Angst: Was passiert jetzt mit mir? Werde ich wirklich sterben? Die meisten nehmen sich nicht genug Zeit. Man tritt aus so einem Laden nicht aus wie aus einem Kegelverein. Da passiert etwas im Kopf, das muss erst mal zurechtgerückt werden; das dauert.

Sie haben Dutzende Menschen bei ihrem Ausstieg begleitet. Wie viele haben es dauerhaft geschafft?

Fast alle.