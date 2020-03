Es geht bei feministischen Themen auch um die Darstellung von Diversität. Frauen mit Migrationshintergrund, queere Menschen, verschiedene Religionen und Inklusion. Es geht um unterschiedliche Lebenskonzepte, Sexualitäten oder Körper. Natürlich kann eine Gruppe von Cis-Männer darüber nicht allumfassend, authentisch und empowernd berichten – so wie es auch nicht jede Frau könnte. Dennoch ist dieser Teil in unserer Berichterstattung am Ende zu kurz gekommen.

Über die Inhalte waren wir unterschiedlicher Meinung - während manche sich zum Frauentag noch einen stärkeren Fokus auf Frauen gewünscht hätten, fanden andere es gerade richtig, die männliche Perspektive zu lesen.

Unser Fazit:

Eine Sache, über die wir immer wieder gesprochen haben, ist die Absurdität der Tatsache, dass es einen Frauentag überhaupt braucht. Einen Tag, an dem die Hälfte der Weltbevölkerung hinweg zeigen muss, dass sie systematisch benachteiligt ist. So lange es einen solchen Tag geben muss, leben wir in einem falschen System. Brauchen Frauen und Queers cis-Männer auf ihrer Seite, um das zu ändern? Sicher. Wäre das für alle gut, auch für die Männer? Sehr wahrscheinlich. Ist das Symbol, sie zum Frauentag arbeiten zu lassen, deshalb angemessen? Darüber kann man streiten. Das haben wir getan. Innerhalb und außerhalb der Redaktion. Und das fanden wir ganz gut. Wir mussten uns nur daran erinnern, nicht zu vergessen, dass die Wut vor allem dem System und der Absurdität des Tages gelten muss.