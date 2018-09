Gerechtigkeit

Chemnitz zu unsicher: Flüchtlingsrat sagt Festival wegen rechter Demos ab

Drei Fragen und Antworten

Was ist passiert?

Nach den rechtsextremen Krawallen in Chemnitz hat der Sächsische Flüchtlingsrat ein für Samstag geplantes Sommerfest abgesagt. An dem Tag planen Rechte erneut mehrere Kundgebungen in der Stadt, die Veranstalter sehen sich nicht in der Lage, die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher zu garantieren.